Ulusal Kanal Programcısı Şule Perinçek, Iğdır'ın köylerinde seçimin nabzını tuttu. Köylüler üretmek için destek ve alt yapı istedi.

Iğdır'daki İl Genel Meclis üye seçimlerine 4 gün kaldı. Vatan Partisi deyim yerindeyse gezilmedik ilçe, gidilmedik köy bırakmadı.



İlgi büyük. Köylüler Vatan Partisi'nin başarılarını hatırlıyor.



Ulusal Kanal Programcısı Şule Perinçek Tuzluca ilçesindeki köyleri gezdi.



Köylerden ilki Kamışlı... Vatandaşlar alt yapı sorunlarından muzdarip.



Burası da Aliköse Köyü. Çiftçilik yapmak isteyen köylüler destek olmamasından yakınıyor.



Tarlaların birçoğu bu yıl ekilmemiş.



PKK terörü yüzünden halkın göç ettiği Kalaça Köyün'de ise halk hizmet alamadığını söylüyor.



Köylüler, Vatan Partisi adayı Ümit Sarak'a destek sözü verdi.



Haber-Kamera:İlyas Gümrükçü

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