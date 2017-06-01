"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan davada yargılanan Süleyman Yeşilyurt'un, ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.
Yeşilyurt, İstanbul Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ve aynı zamanda avukatı olan kızı Berrin Yeşilyurt katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt, birlikte program yaptığı Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu'nu suçladı.
Fetullah Gülen ile ilgili sert eleştireler yapması üzerine programın yarıda kesildiğini belirten Yeşilyurt, "Benim bunları anlatmamdaki gaye iddianameden anladığıma göre bu kişiler beni birkaç defa gördüklerini söylemiş, kendileriyle ilgili vaziyeti kurtarmak istemişler. Doğruları anlatmıyorlar." dedi.
"Zayıf halka" olarak kendisine dava açıldığını iddia eden Yeşilyurt, "Konuşmaları Atatürk'e hakaret kastı ile yapmadım. Üslup ve yorum farklılığı kapsamında ele alınması gerekir." ifadelerini kullandı.
Mahkeme, Yeşilyurt'un savunmasının alınmış olması, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Derin Tarih dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında da 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
ulusalkanal.com.tr
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