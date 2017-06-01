"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında dava açılan Süleyman Yeşilyurt, ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. Yeşilyurt savunmasında, birlikte programa çıktığı Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu'nu suçladı, "doğruları anlatmıyorlar" dedi.

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