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Süleyman Yeşilyurt'un tahliyesine karar verildi

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan dava acilan Süleyman Yeşilyurt'un ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Süleyman Yeşilyurt'un tahliyesine karar verildi

Televizyon programında Atatürk ile söylediği sözler  nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ve "halkı kin ve düşmanlığa  alenen tahrik etme'' suçlarından tutuklu bulunan Süleyman Yeşilyurt'un  tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık  Süleyman Yeşilyurt ile kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı.

Yeşilyurt savunmasında, konuşmaları Atatürk'e hakaret kastıyla  söylemediğini savunarak, "Yanlış anlaşıldıysam Türk halkından özür dilerim.''  dedi.

Mahkeme, "mevcut delil durumu, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve  savunmasının alınması"nı gerekçe göstererek, sanık Yeşilyurt'un tahliyesine karar  verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #atatürk #Süleyman Yeşilyurt
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