Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan dava acilan Süleyman Yeşilyurt'un ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Televizyon programında Atatürk ile söylediği sözler nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından tutuklu bulunan Süleyman Yeşilyurt'un tahliyesine karar verildi.



Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı.



Yeşilyurt savunmasında, konuşmaları Atatürk'e hakaret kastıyla söylemediğini savunarak, "Yanlış anlaşıldıysam Türk halkından özür dilerim.'' dedi.



Mahkeme, "mevcut delil durumu, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve savunmasının alınması"nı gerekçe göstererek, sanık Yeşilyurt'un tahliyesine karar verdi.