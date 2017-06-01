ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Roma'da büyük yangın
Roma'da büyük yangın
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?

Süper Loto 1 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayan 14 milyon 230 bin 495 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto 1 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 230 bin 495 lira 38 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 502'nci hafta çekilişinde 5 bilen 76 kişi 10 bin 373 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 806 kişi 176 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 102 bin 133 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 3 milyon 97 bin 169 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 237 bin 127 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 251 bin 382 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #ikramiye #Milli Piyango Genel Müdürlüğü #Süper Loto çekilişi
banner863
Önceki Haber
Samsun'da cinayet
Sonraki Haber
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.