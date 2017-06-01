Süper Loto Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayan 14 milyon 230 bin 495 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 230 bin 495 lira 38 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 502'nci hafta çekilişinde 5 bilen 76 kişi 10 bin 373 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 806 kişi 176 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 102 bin 133 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 3 milyon 97 bin 169 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 237 bin 127 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 251 bin 382 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.



