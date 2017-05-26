6 bilen çıkmayan çekilişte, 11 milyon 696 bin 444 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 696 bin 444 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 501'inci hafta çekilişinde 5 bilen 93 kişi 8 bin 145 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 631 kişi 144 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 111 bin 63 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 2 milyon 975 bin 576 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 150 bin 571 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 254 lira kamuya aktarılacak.





