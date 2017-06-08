Süper Loto 8 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 122 bin 951 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 122 bin 951 lira 6 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 503. hafta çekilişinde 5 bilen 81 kişi 11 bin 112 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 845 kişi 199 lira 5'er kuruş, 3 bilen 105 bin 743 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 3 milyon 535 bin 216 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 552 bin 261 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 428 bin 371 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.



Süper Loto, bu haftayla 8. kez devretmiş oldu.





