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Süper Loto 8 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto 8 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 122 bin 951 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto 8 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 122 bin 951 lira 6 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 503. hafta çekilişinde 5 bilen 81 kişi 11 bin 112 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 845 kişi 199 lira 5'er kuruş, 3 bilen 105 bin 743 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 3 milyon 535 bin 216 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 552 bin 261 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 428 bin 371 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 8. kez devretmiş oldu.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Süper Loto çekildi (2) #milli piyango
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