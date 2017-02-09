Süper Loto 9 Şubat çekiliş sonucu

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 413 bin 721 lira haftaya devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 413 bin 721 lira 3 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 486'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 9 bin 358 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 456 kişi 192 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 51 bin 928 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Toplam 1 milyon 727 bin 877 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 249 bin 142 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 698 bin 133 lira 11 kuruş kamuya aktarıldı.



