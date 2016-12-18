'Suriye'deki sözde kantonlara müdahale edilmeli'

ANKA Enstitüsü Güvenlik ve Terör Koordinatörü emekli Albay Dursun Özkara, terörün bitirilmesi için PYD’nin ilan ettiği sözde kantonlara müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kendi bekâsı için her türlü tedbiri almak zorunda olduğunu vurgulayan Özkara “Sineklerle dövüşmeyeceğiz, bataklığı kurutacağız” dedi.

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Kayseri’de komandolarımızı hedef aldılar, 14 kahraman vatan evladını şehit ettiler.



Beşiktaş ve Kayseri’de patlayan bombalar sonrası Suriye’nin kuzeyindeki sözde kantonlara müdahale gündemde.



ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı emekli Albay Dursun Özkara, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkını kullanması gerektiğini söyledi.



Terör örgütlerinin saldırılarına karşı alınması gereken tedbirlere değinen Özkara, FETÖ’nün, devlet’in istihbarat birimlerine verdiği zararı anlatı.



ANKA Enstitüsü Güvenlik ve Terör koordinatörü Dursun Özkara ayrıca teknolojik tedbirlerin de kullanılması gerektiğini belirtti.









Haber: Ali Yağız Baltacı

Kamera: Uğur Marangoz

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