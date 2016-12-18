'Suriye'deki sözde kantonlara müdahale edilmeli'

Kayseri’de komandolarımızı hedef aldılar, 14 kahraman vatan evladını şehit ettiler.
Beşiktaş ve Kayseri’de patlayan bombalar sonrası Suriye’nin kuzeyindeki sözde kantonlara müdahale gündemde.
ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı emekli Albay Dursun Özkara, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkını kullanması gerektiğini söyledi.
Terör örgütlerinin saldırılarına karşı alınması gereken tedbirlere değinen Özkara, FETÖ’nün, devlet’in istihbarat birimlerine verdiği zararı anlatı.
ANKA Enstitüsü Güvenlik ve Terör koordinatörü Dursun Özkara ayrıca teknolojik tedbirlerin de kullanılması gerektiğini belirtti.
Haber: Ali Yağız Baltacı
Kamera: Uğur Marangoz
ulusalkanal.com.tr
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