CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

'Suriye'deki sözde kantonlara müdahale edilmeli'

ANKA Enstitüsü Güvenlik ve Terör Koordinatörü emekli Albay Dursun Özkara, terörün bitirilmesi için PYD’nin ilan ettiği sözde kantonlara müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kendi bekâsı için her türlü tedbiri almak zorunda olduğunu vurgulayan Özkara “Sineklerle dövüşmeyeceğiz, bataklığı kurutacağız” dedi.

'Suriye'deki sözde kantonlara müdahale edilmeli'
Kayseri’de komandolarımızı hedef aldılar, 14 kahraman vatan evladını şehit ettiler.

Beşiktaş ve Kayseri’de patlayan bombalar sonrası Suriye’nin kuzeyindeki sözde kantonlara müdahale gündemde.

ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı emekli Albay Dursun Özkara, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkını kullanması gerektiğini söyledi.

Terör örgütlerinin saldırılarına karşı alınması gereken tedbirlere değinen Özkara, FETÖ’nün, devlet’in istihbarat birimlerine verdiği zararı anlatı.

ANKA Enstitüsü Güvenlik ve Terör koordinatörü Dursun Özkara ayrıca teknolojik tedbirlerin de kullanılması gerektiğini belirtti.




Haber: Ali Yağız Baltacı
Kamera: Uğur Marangoz
ulusalkanal.com.tr 
Önceki Haber
Öncü Gençlik'ten uyarı
Sonraki Haber
AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi birlikte yürüdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.