Suriye'den teröre karşı işbirliği çağrısı

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Suriye terör saldırısını kınarken teröre karşı işbirliği yapılması yönünde çağrıda bulundu.



Suriye resmi ajansı SANA'da yayımlanan açıklama şu şekilde:



"Suriye Arap Cumhuriyeti, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un yaşamına son veren korkak terör eylemini keskin ifadelerle kınadı. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak SANA’ya açıklamasında; Suriye'nin, bu korkak eylemi keskin ifadelerle kınadığını vurgularken, Rusya devleti ve halkına ilaveten büyükelçinin ailesine taziyelerini sunduğunu vurguladı. Yetkili kaynak bu çirkef cinayetin, teröre karşı tüm çaba ve olanakları kullanma ve işbirliğinde olma gereğini bir kez daha ortaya serdiğine dikkat çekti."





Mehmet Kıvanç/ Şam

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