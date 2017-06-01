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'Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi." dedi.

'Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var'

Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin, uluslararası haber ajansları yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, bir soru üzerine, "Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi." dedi.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik. Bugün Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #türkiye #rusya #Putin
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