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Suriyeli muhalifler, Ankara'da toplandı

Suriyeli askeri ve siyasi muhalefet temsilcileri Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'da bir araya geldi. Astana zirvesi sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda ateşkesin korunması ve uyuşmazlıkların giderilmesi üzerinde duruldu. “Yeni anayasa, özerklik, federalizm” gibi söylemlerin bazı çevrelerin amaçlarına hizmet ettiğine de dikkat çekildi.

Suriyeli muhalifler, Ankara'da toplandı

Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi temsilcileri, Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeler öncesi Ankara'ya biraraya geldi.

Görüşmeye Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde, Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Türkmen Meclisi üyeleri, ateşkes anlaşmasını imzalayan askeri gruplar ile Astana toplantısına katılan siyasi muhalefetten temsilciler katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Astana zirvesinin sonuçları değerlendirildi, ateşkesin korunması ve uyuşmazlıkların giderilmesi üzerinde duruldu
.
Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğüne kast eden gruplar ve Suriye gerçeklerinden kopuk sözde muhaliflerin Cenevre’de yerlerinin olmadığı vurgulandı.
 Ayrıca siyasi çözümü aşındırmaya yönelik girişimlere meydan verilmemesi gerektiği de kaydedildi.

Muhaliflerle yapılan toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bu aşamadan “Yeni anayasa, özerklik, federalizm” gibi söylemlerin bazı çevrelerin amaçlarına hizmet etme tehlikesi taşıdığına dikkat çekildi. Görüşmelerde, "Türkiye'nin, Suriye halkının yanında olduğu, ve siyasi çözüm çabalarını sürdürmeye devam edeceği" ifade edildi.

Bu arada gözler yine Astana'ya çevirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşecek bir sonraki görüşmenin 6 Şubat Pazartesi günü yapılacağını açıkladı.


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Etiketler; #astana #Cenevre #siyasi muhalif #askeri muhalif #suriye
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