Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Sürücüler dikkat! Geçen yıl kaldırılan TEDES haftaya bu iki ilde yeniden başlıyor

Suistimal ve haksız ceza iddiaları nedeniyle kaldırılan, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi TEDES geri dönüyor. Sistem gelecek haftadan itibaren İstanbul ve Konya'da tekrar uygulamaya kullanılmaya başlanacak.

Sürücüler dikkat! Geçen yıl kaldırılan TEDES haftaya bu iki ilde yeniden başlıyor

Tartışmalı Trafik Elektronik Denetleme Sistemi TEDES geri dönüyor. TEDSE'in geri döneceğini açıklayan ise TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı oldu.

TEDES, geçen yıl suistimal edildiği ve amacından saptırıldığı gerekçeleriyle kaldırılmıştı. Ilıcalı, uygulamanın sistemini yeni usul ve esaslara göre gelecek hafta İstanbul ve Konya'da yeniden başlayacağını duyurdu.

TEDES, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi amaçlarıyla kurulmuştu. Uygulama ile kesilen cezalardan elde edilen gelirin yüzde 70'i hazineye, yüzde 30'u ise belediyelere gidiyordu.

Yüzde 30 pay, sistemin birçok belediyede hızla yayılmasına neden olmuş ancak bu durum suistimalleri de beraberinde getirmişti. Bazı belediyeler ile sistemi kuran şirketlerin bunu bir gelir kapısına dönüştürdüğünü anımsatan Ilıcalı, kesilen bazı cezaların anormal ve haksız olduğunu hatırlattı.

Gerekli düzenlemeleri yapan belediyeler sistemi tekrar kullanabilecek. 

Özellikle Ordu'da kesilen cezalar vatandaşlardan tepki almış, İçişleri Bakanlığı harekete geçerek uygulamayı kaldırmıştı.

ulusalkanal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik Elektronik Denetleme Sistemi #trafik cezası #tedes
banner863
Önceki Haber
Lösemili çocuklar "geri dönüşümle" hayallerine kavuşacak
Sonraki Haber
Ziraat Bankası'nda transfer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.