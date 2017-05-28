Suistimal ve haksız ceza iddiaları nedeniyle kaldırılan, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi TEDES geri dönüyor. Sistem gelecek haftadan itibaren İstanbul ve Konya'da tekrar uygulamaya kullanılmaya başlanacak.

Tartışmalı Trafik Elektronik Denetleme Sistemi TEDES geri dönüyor. TEDSE'in geri döneceğini açıklayan ise TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı oldu.



TEDES, geçen yıl suistimal edildiği ve amacından saptırıldığı gerekçeleriyle kaldırılmıştı. Ilıcalı, uygulamanın sistemini yeni usul ve esaslara göre gelecek hafta İstanbul ve Konya'da yeniden başlayacağını duyurdu.



TEDES, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi amaçlarıyla kurulmuştu. Uygulama ile kesilen cezalardan elde edilen gelirin yüzde 70'i hazineye, yüzde 30'u ise belediyelere gidiyordu.



Yüzde 30 pay, sistemin birçok belediyede hızla yayılmasına neden olmuş ancak bu durum suistimalleri de beraberinde getirmişti. Bazı belediyeler ile sistemi kuran şirketlerin bunu bir gelir kapısına dönüştürdüğünü anımsatan Ilıcalı, kesilen bazı cezaların anormal ve haksız olduğunu hatırlattı.



Gerekli düzenlemeleri yapan belediyeler sistemi tekrar kullanabilecek.



Özellikle Ordu'da kesilen cezalar vatandaşlardan tepki almış, İçişleri Bakanlığı harekete geçerek uygulamayı kaldırmıştı.



ulusalkanal.com.tr