Amerika ile 110 milyar dolarlık savunma sanayi anlaşması imzalayan Suudi Arabistan'ın, Türkiye'ye verdiği 4 savaş gemisi siparişini iptal ettiği öne sürüldü. 2 milyar dolarlık anlaşma tersaneler ve yan sanayi için adeta can suyu olacaktı.

Türkiye'nin kasasına 2 milyar dolar girecekti. Karşılığında ise Suudi Arabistan'a MİLGEM projesi kapsamında Tuzla'da 4 savaş gemisi üretilecekti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2015'te Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasında "Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmuştu. Sonrasında Kral Selman Bin Abdülaziz Türkiye'ye gelmiş, Erdoğan da şubat ayında tekrar Kralı ziyarete gitmişti. Bu ziyaretlerin büyüsü, Amerika Başkanı Trump'ın ilk yurtdışı gezisini Suudi Arabistan'a yapmasıyla bozuldu.



Trump ile Suudi Kralı tam 460 milyar dolarlık anlaşmalar imzalamış, sevincini ise kılıç dansı ile dünyaya göstermişti.



Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaların 110 milyar doları savunma sanayi ile ilgiliydi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre bu anlaşmanın faturası Türkiye'ye ağır oldu.



Suudi Arabistan'la 4 savaş gemisi için anlaşma yapıldığı ve karşılıklı imzaların atılacağı ifade ediliyordu. Ancak iddialara göre Suudi Arabistan anlaşmadan vazgeçti, siparişleri iptal etti.



Yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşma, 2008'deki krizden sonra yan sanayi ile birlikte istihdamı sayısı 100 binden 25 bine düşen Tuzla'daki tersaneleri yeniden canlandıracaktı. Ama olmadı. Suudi Arabistan'ın iptal kararı uzun süredir batıdan gemi tamiri dahi alamayan tersaneler için kötü bir sürpriz oldu.



Haberin yayılması üzerine Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, kısa bir açıklama yaptı. Demir "Projenin devam edeceği yönünde bir değerlendirme var." ifadesini kullandı.





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