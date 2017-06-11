İstanbul Sıraselviler’de Alman Hayır Cemiyeti’nin katkılarıyla 1852 yılından beri hizmet veren ilk sağlık kurumlarından biriydi Alman Hastanesi. 1990’ların başında Alman hükümeti tarafından tüm kullanım hakları İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı’na devredildi

1992’de Üniversal Grup bünyesinde hizmet vermeye başlayan Alman Hastanesi grubun ekonomik krize girmesi sonucu 2013’de kapandı. Vakfın açtığı dava sonucu da mahkeme Üniversal Grup için tahliye kararı verdi. Bu karar sonrasında bina bir süredir boş duruyordu. Sağlık alanı dışında kullanılmasına izin verilmeyen binanın ne olacağı da merak konusuydu.



ALMAN HASTANESİ, ÜNİVERSİTEYE KİRALANIYOR



Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre; Bugünlerde yeni bir gelişmeden söz ediliyor. İddialara göre bina Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz tarafından 2016 Ağustos’unda Resmi Gazete'de yayınlanarak kurulan İstanbul Kent Üniversitesi’ne kiralanacak.



Kendisi de İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Yılmaz’ın eşi Berna Hanım’ın kuracağı üniversite, ağırlıklı olarak sağlık alanında bölümlerden oluşuyor.



Berna Yılmaz’ın Engelli Eğitim Vakfı bünyesinde kurulacağı belirtilen İstanbul Kent Üniversitesi için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınan olurun dışında henüz somut bir adım yok. İddialar doğruysa üniversitenin ilk adımı böyle atılmış olacak.



Bu arada iddiaların Universal Grup’un kurucu ortağı olan halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin kurucusu Azmi Ofluoğlu’nu üzdü. Azmi Ofluoğlu’nun her şeye rağmen ilk göz ağrısı gördüğü Alman Hastanesi, sanırım bu kez gerçekten tarih oluyor!



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