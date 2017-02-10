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Taksim'e camii projesi için çalışmalar başladı

Taksim'e camii projesi için çalışmalar başladı. Anıtlar Kurulu denetiminde yapılacak projenin masrafları ve yapımı bir inşaat şirketi tarafından üstlenildi. Çalışmaların 2 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Taksim'e camii projesi için çalışmalar başladı

İstanbul'un kalbi Taksim'e cami projesi için ilk kazma vuruldu.

Bir inşaat firması tarafından üstlenen çalımalar hakkında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bilgi verdi.

Ruhsatın belediye tarafından verildiğini belirten Demircan, çalışmaların Anıtlar Kurulu denetiminde olacağını söyledi.

Projenin mimarı, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de mimarı olan Şefik Birke.

Caminin taban oturumu 900 metrekare olarak projelendirildi. Taksim Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30 metre olacak.

Caminin yapılacağı yer, Taksim Sular İdaresi'nin hemen arkasında bulunuyor. 

Caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.

Yaklaşık 50 yıllık tartışmalara konu olan proje 19 Ocak'ta, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #taksim #camii
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