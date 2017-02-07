Daha önce birçok kez iptal edilen Taksim Meydanı'na cami projesinde son aşamaya gelindi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, söz konusu projeyi 19 Ocak'ta onayladı. Projenin kabul tarihine dikkat çeken uzmanlar, kararın siyasi olduğunu savunuyor.

Taksim'e yapılacak cami projesine onay çıktı.



İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı 19 Ocak'ta verdiği öğrenildi.



Cami, Taksim Sular İdaresi’nin hemen arkasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bin 482 metrekarelik alana inşa edilecek.



Projenin taban oturumu 900 metrekare olarak projelendirildi. Camii için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30 metre olacak.



Bu yükseklik, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine hemen hemen denk geliyor.



Caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu yapılması da planlanıyor.



Projenin referandum tarihinden önce kabul edilmesini manidar bulan uzmanları, kararın siyasi olduğunu savunuyor.



Daha önce 2 kere davalık olan proje en son 2011 yılında iptal edilmişti.







HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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