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Talu da Akar ve Yaşar Güler'i hedef gösterdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının 5’inci duruşması görülüyor. Duruşma dönemin Genelkurmay Personel Başkanı olan eski korgeneral İlhan Talu’nun savunmasıyla başladı. Talu, darbeci eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç hakkında MİT ve Emniyet’ten “FETÖ’cüdür” raporu geldiğini, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin ikinci başkanı Yaşar Güler’in bu rapora itibar etmediğini ileri sürdü.

Talu da Akar ve Yaşar Güler'i hedef gösterdi
FETÖ’cü ve darbeci olduğunu kabul etmedi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile dönemin ikinci başkanı Yaşar Güler’i hedef gösterdi.  

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargâhı’nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi yapıldı.

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 221 kişinin yargılandığı davanın beşinci celsesinde ilk olarak eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu dinlendi.

Talu da diğer savunma yapan sanıklar gibi, darbeci ve FETÖ’cü olduğunu kabul etmedi.

Talu yaptığı savunmada, darbe girişiminde ismi bulunan tuğgeneral Mehmet Partigöç hakkında konuştu. MİT ve Emniyetten Partigöç hakkında “FETÖ’cüdür” raporu geldiğini, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin ikinci başkanı Yaşar Güler’in bu rapora itibar etmedikleri savundu. Akar ve Güler’in, "Biz Partigöç’e güveniyoruz" dediklerini iddia etti. 

Talu, yayınlanan darbe mesajları altında Partigöç’ün ismini gördüğünde bu darbe girişiminin bir FETÖ’cü kalkışma olduğunu anladığını da ileri sürdü.

Duruşma devam ediyor. Bugün ayrıca, Mehmet Partigöç ile eski Akıncı Üssü komutanı Hakan Evrim’in savunmasının da alınacağı belirtiliyor.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #yaşar talu #fetö #15 temmuz #darbe girişimi #taşar güler #hulusi akar #darbe
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