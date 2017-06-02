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Tanınmış iş adamı Ahmet Danacı akıl almaz şekilde hayatını kaybetti

İzmir'in tanınmış iş adamlarından, Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı 70 yaşındaki Ahmet Danacı, evinin bahçesindeki bekçi kulübesinin üzerinde ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip yere düşerek yaşamını yitirdi.

Tanınmış iş adamı Ahmet Danacı akıl almaz şekilde hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova'nın Çiçekli Mahallesi Akasya Sokakta meydana geldi. İzmirde tanınmış ayakkabı üreticilerinden, Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Danacı, evinin bahçesindeki ağaçları budamak için, bekçi kulübesinin üzerine çıktı.

Ağaçları budayan Danacı, dengesini kaybederek yere düştü. Danacının düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Danacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası Danacının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İşadamı Ahmet Danacı, Işıkkent Merkez Camiinde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığında toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #Ahmet Danacı
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