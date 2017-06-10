Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı. Çolak'ın, 'mafya operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonun Ankara ayağında 23 şüpheli, İstanbul ayağında ise Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen, Avrupa gol kralı eski millî futbolcu Tanju Çolak, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.



Uçak ile Ankara'ya götürülen Çolak ve diğer zanlıların organize suç örgütü kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddia ediliyor.



Çolak daha önce kaçakçılık yaptığı gerekçisiyle 23 ay hapis yatmıştı. Özel vekâletle aldığı lüks otomobilin kaçak olduğu belirlenen ünlü futbolcu 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış, hemen ardından yurt dışına çıkmış, 1994'de Makedonya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmişti.



Cezaevinde cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açılan Tanju, Saray ve Bayrampaşa Cezaevlerinde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 1995'te salıverilmişti.



Ünlü futbolcu bu olayın ardından futbol kariyerini noktalamak zorunda kalmıştı.



Tanju son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek için döviz bürosunda 80 bin dolar bozdururken kameralara poz vermişti.



ulusalkanal.com.tr