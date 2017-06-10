Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı. Çolak'ın, 'mafya operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Çolak'ı Beşiktaş'ta gözaltına aldı.



Çolak'ın Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.



GÖZALTINA ALINMA NEDENİ BELLİ OLDU



Ankara'ya gönderilen Çolak'ın, 'mafya operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.



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