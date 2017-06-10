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Tanju Çolak gözaltına alındı! İşte alınma nedeni

Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı. Çolak'ın, 'mafya operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Tanju Çolak gözaltına alındı! İşte alınma nedeni

Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Çolak'ı Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

Çolak'ın Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ BELLİ OLDU

Ankara'ya gönderilen Çolak'ın, 'mafya operasyonu' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #tanju çolak #gözaltı #ankara #operasyon #futbol
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