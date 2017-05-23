Başkentte bir önemli dava daha görüldü. Ankara Adliyesi’nde görülen 28 Şubat davasında eski Başbakan Tansu Çiller’in 18 Temmuz’daki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verildi.

28 Şubat davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



103 sanığın yargılamasının yapıldığı duruşmaya eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili çıkan karar damgasını vurdu.



Mağdur tanık sıfatıyla davada yer alan Çiller’in 18 Temmuz’daki duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesine karar verildi.



7 celsedir dinlenemeyen ve sürekli yurtdışında olmasını gerekçe gösteren Çiller, Kasım’a kadar mahkemeye gelemeyeceğini belirtmişti.



Sanıklar ve sanık avukatları ise bu duruma tepki gösterdi.



28 Şubat davasında yargılanan Çetin Doğan da söz aldı. “Yetti artık, bu davayı bir an evvel sonuçlandırın” diye tepki gösteren Doğan, “Kime ne talimat vermişim” diye sordu. Doğan, Çiller’in zorla getirilip, getirilmeme kararını da mahkemenin takdirine bıraktığını belirtti.



Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, Çiller’in zorla getirilmesi kararı verdi, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın tekrar dinlenmesine ilişkin talebini ise reddetti.



Duruşma 18 Temmuz’a ertelendi.





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