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Tarihi anıt mahkemeye taşındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın" yıkılmasına karşı avukatlar harekete geçti. Avukat Murat Fatih Ülkü yürütmenin durdurulma istemiyle idare mahkemesine başvurdu.

Tarihi anıt mahkemeye taşındı

İzmir Karşıyaka’da bulunan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın yıkılma kararına tepkiler sürüyor.

Anıtın yıkılmasına karşı çıkan gazeteci Mustafa Feyzi Hepşenkal ve avukat Murat Fatih Ülkü yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvurdu.

Dilekçede , anıtın Karşıyaka ile oluştuğu bütünlük, tarihsel, sosyal ve kültürel önem vurgulandı.

Avukat Murat Fatih Ülkü, anıtın yıkılıp yeniden yapılmasının kamu yararı taşımadığını söyledi. Ülkü, anıtın  tarihsel kimliği ve dokusu korunarak restore edilmesini istedi.

1972 yılında Mimar Erkan Güngören ve Prof. Dr. Tamer Başoğlu’nun eseri olan anıt, Karşıyaka’lı çocukların harçlıkları biriktirilerek yapılmıştı.

Haber: Belma Yücel
Kamera: Akın Kara
ulusalkanal.com.tr
 

Etiketler; #izmir #Karşıyaka #atatürk #Kadın Hakları Anıtı
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