"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Tarihi anıt yıkılıyor

İzmir Karşıyaka’da bulunan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" yıkılacak. Anıtın yıkılma kararı, mimar, sanatçı ve şehir plancılarını harekete geçirdi. Karşıyaka Belediyesi, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünün yapılacağını belirtti.

Tarihi anıt yıkılıyor

Mimar Erkan Güngören’in eseri "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" yıkılacak.

İzmir Karşıyaka’da bulunan anıtın yıkılacak olması Karşıyakalı sanatçı, mimar ve şehir plancılarını harekete geçirdi.

Karşıyaka’nın sembolü olan anıt 1972 yılında Karşıyakalı çocukların harçlıklarını biriktirerek yapılmış.

Karşıyaka Belediyesi eserin yıkılarak daha büyüğünün yapılacağını açıkladı. Anıtın mimarı Erkan Güngören’in kızı Ela Güngören ise bu duruma tepki gösterdi.

Mimar Ela Güngören, haklarını yasal yollarla savunacaklarını belirtti.

Haber: Erdem Özdemir
Kamera: Akın Kara 
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Mimar Ela Güngören #izmir #Karşıyaka #atatürk
banner863
Önceki Haber
Kara Kuvvetleri imamı 3 maymunu oynadı
Sonraki Haber
Iğdır'da seçim heyecanı: Vatan Partisi adayları esnafı ziyaret etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.