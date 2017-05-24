Mimar Erkan Güngören’in eseri "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" yıkılacak.
İzmir Karşıyaka’da bulunan anıtın yıkılacak olması Karşıyakalı sanatçı, mimar ve şehir plancılarını harekete geçirdi.
Karşıyaka’nın sembolü olan anıt 1972 yılında Karşıyakalı çocukların harçlıklarını biriktirerek yapılmış.
Karşıyaka Belediyesi eserin yıkılarak daha büyüğünün yapılacağını açıkladı. Anıtın mimarı Erkan Güngören’in kızı Ela Güngören ise bu duruma tepki gösterdi.
Mimar Ela Güngören, haklarını yasal yollarla savunacaklarını belirtti.
Haber: Erdem Özdemir
Kamera: Akın Kara
ulusalkanal.com.tr
İzmir Karşıyaka’da bulunan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" yıkılacak. Anıtın yıkılma kararı, mimar, sanatçı ve şehir plancılarını harekete geçirdi. Karşıyaka Belediyesi, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünün yapılacağını belirtti.
Mimar Erkan Güngören’in eseri "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" yıkılacak.