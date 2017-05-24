İzmir Karşıyaka’da bulunan "Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı" yıkılacak. Anıtın yıkılma kararı, mimar, sanatçı ve şehir plancılarını harekete geçirdi. Karşıyaka Belediyesi, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünün yapılacağını belirtti.

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