Tarihi surlar bakımsızlıktan can çekişiyor- İstanbul haberleri

İstanbul’un tarihi surları son yıllarda bakımsızlıktan can çekişiyor.
Büyük bir bölümü tahrip olmuş surlaeın içler acısı hali havadan görüntülendi.
Surlarda bulunan delhizlerin birçoğu kapatılmış. Kapanmayanlar ise çöpler içinde bırakılmış.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan surların bu hali vatandaşların tepkisini çekiyor.
Toplam uzunluğu 22 kilometre olan surların bir bölümü eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafından restore edilmişti.
İstanbul'un tarihi surları UNESCO Dünya Kültür Mirası içinde yer alıyor.
ulusalkanal.com.tr
14 yüzyıldır ayakta kalmayı başaran İstanbul'un tarihi surları yok olmak üzere. Büyük bir bölümü tahrip olan surların içler acısı hali, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
İstanbul’un tarihi surları son yıllarda bakımsızlıktan can çekişiyor.