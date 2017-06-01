Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
Moskova'da alarm! Havalimanlarında panik
İşçi kentinde vatan emek dayanışması
İşçi kentinde vatan emek dayanışması

Tartışma yaratacak PYD açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, tartışmalara neden olan “PYD, PKK ile bağım yok derse kanal açılabilir” sözlerinin arkasında durdu. Meclis’te basın açıklaması yapan Yılmaz, “Suriye'deki yapıya, PKK'yı kınaması, dışlaması, sırtını dönmesi ve terörü bırakması halinde Türkiye bir kanal açabilirdi” dedi.

Tartışma yaratacak PYD açıklaması

Sözlerinin arkasında durdu, PYD ile diyalogun geçmişte açılabileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz geçen hafta yaptığı “PYD, PKK ile bağım yok derse kanal açılabilir” sözlerine sahip çıktı.

Meclis’te kameralar karşısına geçen Yılmaz, Türkiye ile PKK’nın Suriye kolu PYD arasında diyalog kanalı açılabileceğini ifade etti.

CHP’li Yılmaz  Rusya'nın IŞİD ile PYD’nin anlaştığına dair açıklamalarını da değerlendirdi.

Yılmaz’ın gündeminde Ankara ile Berlin arasındaki İncirlik krizi de vardı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #pyd #öztürk yılmaz #chp #pkk
banner863
Önceki Haber
TSK düşen helikopterle ilgili bu görüntüleri paylaştı
Sonraki Haber
Suudi Arabistan'ın Katif kentinde patlama: En az 2 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.