CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, tartışmalara neden olan “PYD, PKK ile bağım yok derse kanal açılabilir” sözlerinin arkasında durdu. Meclis’te basın açıklaması yapan Yılmaz, “Suriye'deki yapıya, PKK'yı kınaması, dışlaması, sırtını dönmesi ve terörü bırakması halinde Türkiye bir kanal açabilirdi” dedi.

Sözlerinin arkasında durdu, PYD ile diyalogun geçmişte açılabileceğini ifade etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz geçen hafta yaptığı “PYD, PKK ile bağım yok derse kanal açılabilir” sözlerine sahip çıktı.



Meclis’te kameralar karşısına geçen Yılmaz, Türkiye ile PKK’nın Suriye kolu PYD arasında diyalog kanalı açılabileceğini ifade etti.



CHP’li Yılmaz Rusya'nın IŞİD ile PYD’nin anlaştığına dair açıklamalarını da değerlendirdi.



Yılmaz’ın gündeminde Ankara ile Berlin arasındaki İncirlik krizi de vardı.



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