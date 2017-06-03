Genel Kurula tek aday olarak giren Selim Ergun Lak, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneğinin (TATCA) 12. Olağan Genel Kurulunda Selim Ergun Lak, yeniden başkanlığa seçildi.



Mevcut başkan Lak'ın tek aday olarak girdiği genel kurulda, sabah saatlerinden itibaren sandıklarda oy verme işlemi yapıldı.



120 üyenin oy kullandığı seçimde daha sonra oy sayım işlemlerine geçildi.



Selim Ergun Lak, oy çokluğuyla başkan seçilirken yönetim kurulu asil listesinde Doğan Yiğit, Çağdaş Bahçekapılı, Oktay Yurdakul, Yusuf İrem Derici, Seçkin Ataş, Merve Demirağ, Arda Ekim ve Seda Atlar yer aldı.



Lak, yaptığı açıklamada, genel kurulda tek listeyle seçime girildiğini, daha önce bir kez daha böyle bir durum yaşandığını söyledi.



Bundan sonraki dönemde de sivil havacılığın gelişmesi adına çalışacaklarını ifade eden Lak, "Bizim iki yönlü hareketimiz var. Sosyal haklar anlamında kazanımlar elde etmek için çalışıyoruz. Bunu geçmiş dönemde de yaptık. Daha evvelki başkanlar ve yönetim kurulları da bunu yaptı. Biz de yönetim kurulumuzla beraber bu yönde çalışmalara devam ettik." dedi.



Lak, mesleki eğitim ve kazanımlar konusunda çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kurdukları komisyonla çalışmaların devam edeceğini dile getiren Lak, bütün şube başkanlarıyla birlikte hareket ederek, mesleki kazanımlar elde etmek istediklerini belirtti.



Avrupa'daki meslektaşlarına göre Türkiye'de kontrolörlerin maaşlarının düşük olduğuna dikkati çeken Lak, şunları kaydetti:



"Türkiye hava sahası diğer Avrupa'daki hava sahalarına göre bir hayli ucuz bir hava sahası. Üst geçiş ücretleri anlamında ucuz bir hava sahası. Stajyer hava trafik kontrolörleri, bu mesleği yapacak insanlar. Yani gerçekten deneyimli insanlar tarafından çalıştırılıyor. Eğitimlerini de tamamladılar. Görece olarak kısa olabilir ama bunlar işbaşı eğitimleri bittikten sonra görevlerini layıkıyla yapacaklardır. Bence başarılı bir şekilde işbaşı eğitimleri devam ediyor. "



Yeni dönemde de tüm üyelerin katılımıyla hedeflere ulaşma yolunda özveri ile birlik ve beraberlik adına çalışmalar yapacaklarını ifade eden Lak, hava trafik kontrolörlüğünün tanıtımı, gelişimi ve özlük hakları konularında etkin rol almak istediklerini sözlerine ekledi.