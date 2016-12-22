TBMM Araştırma Komisyonunun ön taslak raporu sızdı

FETÖ Araştırma Komisyonunun taslak raporu basına sızdı. Raporda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hiçbir darbeyi önceden haber alıp bağlı olduğu makama haber vermediği belirtildi. MİT’in yetersizliğinin sebeplerinin araştırılıp, kurumun yeniden yapılandırılmasını önerdi. FETÖ-CIA bağlantısının da yer aldığı raporda, örgütün MİT ve ABD’nin birlikte kurduğu belirtildi.

FETÖ-CIA bağlantısına vurgu yapıldı, MİT’in mücadelede yetersiz olduğunun altı çizildi.



TBMM FETÖ Araştırma Komisyonu ön taslak raporu sızdı.



Taslak raporda Fethullah Gülen'in doğum tarihinden, vaizliği ve devlette nasıl yapılandıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.



Darbe günü ve sonrasına ilişkin kronolojik bilgilerin de verildiği taslak raporda MİT için yapılan öneri dikkat çekti.



Raporun öneri bölümünde, "Ülkemiz demokrasi tarihinde sık sık karşılaştığımız hiçbir darbeyi önceden haber alıp bağlı olduğu makam ve mercilere haber veremeyen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu husustaki yetersizliğinin sebepleri dikkatle araştırılarak yeniden yapılandırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül olaylarında FBI'ın yetersiz olduğu görülerek yeniden yapılandırılmaya gidilmiş olması örnek alınmalıdır" denildi.



Çalışma süresi 4 Ocak 2017’de dolacak olan Komisyonu’nun 936 sayfadan ve üç bölümden oluşan ön taslakta FETÖ ile CIA arasındaki bağlantı da yer aldı.



Raporda, FETÖ’nün dış güçlerle ilişkileri saptanan raporda, “1970’li yıllarda Fetullah Gülen’in Komünizmle Mücadele Derneği üzerinden ABD istihbaratı ile birlikte hareket eden MİT’e angaje edildiği ve Gülen örgütlenmesinin ABD-MİT işbirliği ile kurdurulduğu iddia edilmekte ve söz konusu toplantı bu iddianın en kuvvetli delillerinden biri olarak değerlendirilmektedir” denildi.