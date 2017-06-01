"Bölücü ihanet şebekesine karşı yurt içinde ve yurt dışında gece gündüz demeden yürüttükleri operasyon sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına ve silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Kahraman, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 13 askerin şehit olması nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak gayesiyle bölücü terör örgütü mensuplarına karşı, kararlı ve etkili bir mücadele yürüten silahlı kuvvetlerimiz mensubu 13 askerimizin, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde geçirdikleri elim bir kaza neticesinde şehit olmalarından büyük üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi.

Milletin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek, devletin bağımsızlığını korumak gayesiyle bölücü ihanet şebekesine karşı yurt içinde ve yurt dışında gece-gündüz demeden yürüttükleri operasyon sırasında şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyen Kahraman, şehitlerin yakınlarına ve silahlı kuvvetlerin tüm mensuplarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diledi.