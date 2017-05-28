HDP Milletvekili Öztürk'ün devamsızlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonda görüşülecek.

Meclis, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyası, ödenek ve yolluğunun verilip verilmemesi ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın mazeretinin geçersiz sayılması konularının da aralarında bulunduğu önemli gündem maddeleri için yoğun mesai yapacak.



TBMM Genel Kurulunda, 30 Mayıs Salı günü denetim yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak.



Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016, 2015, 2014 ve 2013 yıllık raporları hakkında, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları da 30 Mayıs Salı günü görüşülecek.



Genel Kurulda ilk kez görüşülecek raporlar üzerinde; komisyon, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmalar yapılacak.



TBMM Genel Kurulunda 31 Mayıs Çarşamba ve 1 Haziran Perşembe günleri ise bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.



Sanayinin geliştirilmesine ilişkin tasarı



Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 30 Mayıs günü görüşülecek.



Tasarının komisyonda kabul edilmesi halinde, çarşamba ve perşembe günleri Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.



Tasarıya göre, kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izin verebilecek. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.



İşletmelerin organize sanayi, serbest, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlar, damga ve emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak.



Organize sanayi bölgelerindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için eğitim desteği yapılabilecek. Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacak.



Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından kesilen TRT payı kaldırılacak.



Kıyı dolgu alanlarda özel hastane dışında sağlık tesisi ile alternatif alan bulunmaması durumunda, Bakanlar Kurulu kararıyla endüstri bölgeleri kurulabilecek. OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak.



HDP'li Öztürk'ün "devamsızlık dosyası"



Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bildirilen HDP'li Öztürk'ün devamsızlığına ilişkin dosya da bu hafta Meclisin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturacak.



TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Öztürk'ün devamsızlığına ilişkin hakkındaki Başkanlık Divanı kararını görüşmek için yarın toplanacak.



Komisyon; Öztürk'ün geçen yıl ekim, kasım ve aralıkta 5'er birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasa'nın 84. ve TBMM İçtüzüğünün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Karma Komisyona havale edilen Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ni ele alacak.



Devamsızlık mazereti, ödenek ve yolluk



TBMM Başkanlık Divanı, 24 Mayıs Çarşamba günkü toplantısında, Öztürk'ün dosyasını Karma Komisyona sevkederken; HDP'li Sarıyıldız'ın devamsızlığına ilişkin mazeretinin, 10 günü aşması sebebiyle geçersiz sayılması ile HDP'li Öztürk'e ödenek ve yolluğunun verilip verilmemesi konusunu ise TBMM Genel Kurulunun onayına sunmuştu.



Genel Kurulun onayına sunulan bu konular da bu hafta gündeme gelebilecek. Gündeme geçmeden önce, Başkanlık Divanının sunuşlar bölümünde milletvekillerinin oyuna sunulacak.



TBMM İçtüzüğünün 153. maddesine göre, bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesiliyor.



154. maddeye göre ise bir yasama yılı içinde aralıksız olarak iki ay veya daha fazla izin alan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi, TBMM Genel Kurulunun kararına bağlı oluyor. Genel Kurul bu konudaki kararını, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle veriyor.