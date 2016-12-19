"TBMM'nin yasama-yürütme yetkisi kalkıyor"

Başkanlık Sistemi teklifinin açıklanmasıyla yurt genelinde konferans ve paneller de yoğunlaştı. Kocaeli'nde Prof. Dr. Birgül Ayman ve Avukat Dilek Akagün Yılmaz'ın katıldığı panelde, teklif ile Meclis'in yasama ve denetleme yetkilerinin tamamen ortadan kaldıracağı uyarısı yapıldı.

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