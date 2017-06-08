Başkanlık referandumunun ardından uyum yasaları için iç tüzüğün değiştirilmesini hedefleyen Meclis’te içtüzük komisyonu kurulamadı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın daveti üzerine yapılan toplantıdan anlaşma çıkmadı. Açıklamayı AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptı. Her partinin kendi içtüzük teklifini getireceğini söyleyen Elitaş “Biz bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz” dedi.

İçtüzüğün değiştirilmesini amaçlayan Meclis içtüzük komisyonu kurulamadı.



Anayasa değişikliğinin kabulünün ardından beklenen uyum yasaları için Meclis içtüzüğü de hedefte. Ancak Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın öncülüğünü yaptığı içtüzük toplantısından uzlaşma çıkmadı.



Açıklama AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'dan geldi. Elitaş her partinin kendi teklifini sunacağını açıkladı.



Bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Elitaş, tekliflerini MHP’nin de destekleyebileceğini söyledi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise toplantıya neden katılmadığını bir mektupla açıkladı.



CHP lideri “Meclis'in açıkça yok sayıldığı bu ortamda öncelikli sorun İçtüzük değil, OHAL'in kaldırılma ve Meclisin itibarının iadesidir” dedi.



ulusalkanal.com.tr