Tekirdağ Çorlu'da üç kaçak imalathaneye baskın düzenleyen jandarma, bin 650 litre sahte içki ele geçirdi; 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da üç farklı adrese operasyon düzenleyen jandarma, bin 650 litre sahte içki ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde Türkgücü ve Seymen mahallelerinde üç farklı adreste sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bin 650 litre satışa hazır çeşitli türde içki ele geçirildi.



Olayla ilgili H.G ve S.B gözaltına alındı.