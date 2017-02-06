TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Saka idaresindeki 34 LD 3394 plakalı otomobil, otoyolun Gümüşova Elmacık mevkisinde yoldan çıktı.



Yol kenarındaki su kanalına düşerek ters dönenen otomobilde sıkışan sürücü Saka ve yanında bulunan Emir Aydın, kazayı gören diğer sürücüler ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.



112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.