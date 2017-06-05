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Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Dikkatli olmalıyız

İstanbul'da iftar programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelişmiş ekonomi ve teknolojiye sahip ülkelerin dünyayı kontrol altına almaya çalıştığını belirten Karamollaoğlu, coğrafyamızda oynan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında konuştu.

Sanayici ve işadamları ile iftar yapan Karamollaoğlu, gelişmiş ülkelerin dünyayı kontrol altına almak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, coğrafyamızda mezhep ve ırkçılık üzerinden oynanan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini savundu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #saadet partisi #Temel Karamollaoğlu
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