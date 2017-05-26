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Tendürek Dağı'nda 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Tendürek Dağı'nda 20 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik  güçlerince, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu saat 00.07-00.28  saatleri arasında Tendürek Dağı bölgesine operasyon düzenlendi.
 
Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava  harekatı ile yürütülen operasyonda, 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale  getirildi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağara  ve üç silah mevzisi imha edildi.
 
Dün Tendürek bölgesinde yürütülen operasyonda 9 bölücü terör örgütü  mensubu etkisiz hale getirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tendürek dağı #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #tendürek
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