Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tendürek Dağı'nda yürütülen operasyonda ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatında 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu saat 00.07-00.28 saatleri arasında Tendürek Dağı bölgesine operasyon düzenlendi.



Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik hava harekatı ile yürütülen operasyonda, 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağara ve üç silah mevzisi imha edildi.



Dün Tendürek bölgesinde yürütülen operasyonda 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.