Ağrı'nın Tendürek Dağı kırsalında teröristlerin açtığı ateşte 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Ağrı Tendürek Dağı'nda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Akşam saatlerinde PKK'lı teröristler yol keserek TIR'ları ateşe vermiş olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için başlattığı operasyonda ilk sıcak temas sağlandı. 2 asker şehit oldu 4 asker yaralandı.



Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon sürüyor.





ulusalkanal.com.tr