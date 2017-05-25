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Tendürek Dağı'nda çatışma: Şehit ve yaralılar var

Ağrı'nın Tendürek Dağı kırsalında teröristlerin açtığı ateşte 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Tendürek Dağı'nda çatışma: Şehit ve yaralılar var

Ağrı Tendürek Dağı'nda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. 

Akşam saatlerinde PKK'lı teröristler yol keserek TIR'ları ateşe vermiş olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik güçleri teröristlerin yakalanması için başlattığı operasyonda ilk sıcak temas sağlandı. 2 asker şehit oldu 4 asker yaralandı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon sürüyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ağrı #Doğubayazıt #van #çaldıran #tendürek dağı #pkk #çatışma
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