Ağrı'da Tendürek Dağı'nda yol kesen PKK'lı teröristler, TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra kaçmıştı. Bölgede başlatılan operasyonlarda iki güvenlik görevlisi şehit oldu. Mehmetçik hava destekli olarak İran sınırına doğru kaçtığı tespit edilen teröristlerin peşinde. Öte yandan Tendürek bölgesinde çıkan çatışmada 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı'da Tendürek Dağı'nda yol kesen PKK'lı teröristler, TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra kaçmıştı.



Bölgede başlatılan operasyonlarda iki güvenlik görevlisi şehit oldu.



Mehmetçik hava destekli olarak İran sınırına doğru kaçtığı tespit edilen teröristlerin peşinde.



Tendürek bölgesi, sınıra çok yakın bir yer. Teröristler oradan ülkeye sızmaya çalışıyor.



O bölgede dev bir operasyon başlatıldı. Teröristler, İran'a, sınır dışına kaçmaya çalışıyor.



Sınır birlikleri teyakkuza geçmiş durumda. Dün başlatılan operasyona insansız hava araçları ve helikopterler de destek vermişti.



Teröristlerin köşeye sıkıştırıldığı operasyona, daraltılarak devam ediliyor.



9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Van'ın Çaldıran ilçesi Gülizar mahallesi kırsalında teröristler tarafından karayolunun kesilerek üç TIR'ın yakılmasının ardından bölgede arama tarama faaliyeti icra eden güvenlik unsurları ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çıkan çatışmada Tendürek bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonun sürdüğü aktarıldı.



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