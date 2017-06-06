Meclis Genel Kurulu bugün, geçen hafta Sanayi Komisyonu'nda tartışılan, sanayi ve üretimin desteklenmesi tasarısı için mesai yapacak.
Muhalefet ve zeytin üreticinin itiraz ettiği 76 maddeli tasarı için mesai saat 15'te başlayacak.
Zeytin sahalarının yatırıma açılmasını düzenleyen tasarıyla, 11 üyeli Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu oluşturulacak.
Kurul, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirecek, zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme yapacak.
Tasarıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış bölgeler için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilecek, bu yetki gerektiğinde valilere devredilecek.
Bu arada tasarı, AKP'nin son dakika madde eklemeleriyle Torba Yasa haline dönüştü. Buna göre, üretim tasarısının içine, emekli Akademisyen vekillere çift maaş ile telefon, tablet gibi elektronik cihazların satışlarından TRT'nin pay alması düzenlemeleri de eklendi.
Bugün Meclis'te Adalet Komisyonu da mesaide olacak. Komisyon, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısını görüşecek.
ulusalkanal.com.tr
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