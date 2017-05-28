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Terör mağdurlarına tazminat

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan terör saldırında hayatını kaybeden 39 kişinin yakınlarında, terör tazminatı ödemeye başladı. Şu ana kadar başvuru yapılan 12 aileye, kişi başı 33 bin 620 lira ödeme yapıldı. Valilik, kalan 27 dosya için çalışmalarını sürdürüyor.

Terör mağdurlarına tazminat

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi gece kulübü Reina’da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri için terör tazminatı ödenmesine karar verdi. 

Valilik, saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin yakınlarının başvurularını tek tek inceledi. Şimdiye kadar 12 aileye kişi başı 33 bin 620 lira ödeme yapıldı.

Kalan 27 kişiyle ilgili dosyalar ise hâlâ inceleniyor.

Saldırı gecesi sağ bacağına isabet eden kurşun nedeniyle sakat kalan güvenlik görevlisi Ömer Basut da İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu.

Basut’a 4 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Avukatı miktarı az bularak itirazda bulundu. Basut “Bu para hiçbir giderimi karşılamaz. Reina’da ayda 4 bin lira kazanıyordum” dedi.

Valilik, yaralanan 121 kişinin başvurularına gördüğü zarara göre tazminat vermeye karar verdi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #terör #mağdur #tazminat #istanbul #reina #aile #basut #avukat
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