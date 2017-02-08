Terör mağduru esnaftan belediyeye ziyaret

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör mağduru esnaf, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Özkan'ı ziyaret etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör mağduru esnaf, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Bilal Özkan'a ziyarette bulundu.



Sur ilçesinde Peynirciler ve Turgut Özal Yeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan vatandaşlar, makamında ziyaret ettikleri Özkan ile görüştü. Özkan, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu esnafın çok mağdur olduğunu söyledi.



Esnafın mağduriyetini giderme adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydeden Özkan, göreve başladığı günden bu yana vatandaşların sıkıntılarını gidermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.



Özkan, "Sizler de terör örgütünün saldırılarından dolayı yeterince mağdur oldunuz. Belediyenin imkanlarını da vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız. Devlet ve millet el ele vererek terörün izlerini sileceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Esnaf Fatih Aybak da, Özkan'ın kendilerini çok sıcak karşıladığını söyledi. Özkan'dan bazı talepleri olduğunu aktaran Aybak, Özkan'ın isteklerine olumlu yaklaştığını ve hemen talimat verdiğini kaydetti.



Esnaf Aziz Çeti̇n de "Özkan, bizi çok samimi karşıladı. Dilerim bir dahaki seçimde başkanım gibi insanlar aday olur." dedi.