Bitlis’te öldürülen teröristlerden biri terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan’ın “özel kalemi”, Kandil’deki Karayılan’ın da yakın koruması çıktı. 17 yaşında örgütte olan “Jinda Özgür” kod adlı terörist örgütün kara kutusuydu

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