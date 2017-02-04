Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar

Ne fırtına, ne tipi ne zorlu doğa şartları... Hiçbir şey onları vatan nöbetinden alıkoyamıyor. Hakkâri'de görev yapan özel harekât polisleri, olumsuz hava koşullarına rağmen bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Hakim tepelere kurulan güvenlik noktalarında nöbet tutan vatan evlatları, teröristlerin ülkeye sızmasını engelliyor.

0 0 0 0