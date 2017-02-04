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Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar
Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar
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Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar

Ne fırtına, ne tipi ne zorlu doğa şartları... Hiçbir şey onları vatan nöbetinden alıkoyamıyor. Hakkâri'de görev yapan özel harekât polisleri, olumsuz hava koşullarına rağmen bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Hakim tepelere kurulan güvenlik noktalarında nöbet tutan vatan evlatları, teröristlerin ülkeye sızmasını engelliyor.

Onlar, vatana ve milletin birliğine göz diken bölücü teröre, geçit vermeyen 'özel' kahramanlarımız.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkâri'de; Soğuk hava, yoğun kar yağışı ve zorlu şartlara aldırmayan özel harekat polisleri, terörle mücadeleyi başarıyla sürdürüyor.

Polislerimiz, yüksek dağlarda, hakim tepelerde kurulan güvenlik noktalarında vatan nöbeti tutuyor.

Ay yıldızlı bayrağımızın rüzgârda süzüldüğü, kartal yuvasını andıran üs bölgelerindeki bu nöbet, teröristlerin yurda sızmasının önüne geçiyor.
 
Vatanın sıcak bağrında, karla kaplı dağlarda tam teçhizat operasyon devam ediyor.

Bölgenin huzur ve güveni için mücadelesini sürdüren özel harekâtçılar, eğitimlerine de ara vermiyor.

Yakın dövüş ve atış eğitimleri alan polislerimiz, poligonda hedefi 12'den vuruyor. Atışlar hep tam isabetle sonuçlanıyor.

Ailelerinden kilometrelerce uzakta "Önce vatan" ilkesi ile görev başındalar...  Özel harekât polisleri, terörle mücadelede görevini fedakârca yerine getiriyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #terör #pkk #asker #nöbet
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