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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor

Güvenlik güçlerinin, Diyarbakır kırsalında zorlu hava şartları altında bölücü terör örgütüne yönelik sürdürdüğü Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonunda, sığınaklara gizlenmiş halde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını zorlu hava şartlarına rağmen sürdürüyor. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüne yönelik Diyarbakır kırsalında düzenlenen Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.

Güvenlik güçlerince, Hani ilçesine bağlı Gömeç köyü bölgesinde teröristler tarafından sığınaklara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakırda terör operasyonları #pkk #bölücü terör örgütü #btö
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