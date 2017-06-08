DİYARBAKIR'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada devam eden operasyonda, 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ yakalanırken, teröristleri aracı ile taşıyan bir işbirlikçi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca yapılan arazi aramalarında, 1 kaleşnikof marka tüfek, mühimmat, patlayıcı ile toplam 213 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 28 Mayıs günü başlayan, 6 ilçeye bağlı 104 köy ile bin 528 kilometrelik alanı kapsayan alanda, 18 komando taburundan oluşan, polis özel harekat, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan on bin 47 güvenlik görevlisinin katıldığı Bayrak-54 Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor.







1 terörist ile bir işbirlikçisinin yakalandığı operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "07 Haziran 2017 Çarşamba günü icra edilen operasyon kapsamında; 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak yakalanmış, teröristleri aracı ile taşıyan 1 terörist işbirlikçisi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmış, 1 adet bölücü terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu minübüs araç, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet muhtelif şarjör, 155 adet muhtelif fişek, 2 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka büyük telsiz, 1 adet cep telefonu, 3 adet sırt çantası, 6 adet uzaktan telsiz komutalı tol serisi, 2)adet Alpha fire ateşleme sistemi, 1 adet Alpha fire ateşleme sistemi kumandası, 1 adet el yapımı elektronik ateşleme kumandası, 8 adet büyük boy pil, 1 adet zaman ayarlı hassas (tuzaklı) devre kartı, 200 gr plastik patlayıcı, 1 adet bölücü terör örgütü kıyafeti ve 1 çift mekap ayakkabı ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 52 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 3 şahıs göz altına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1 araç ele geçirilmiş, tesis edilen 31 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 120 araç ve 334 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 sığınak ve 1 mağara ile çevresinde yapılan detaylı aramada; 18 adet mutfak tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirimiş. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 196 kilogram toz, 17 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 213 kilogram uyuşturucu madde ile 14 bin 695 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.







YAKALANAN TERÖRİST KONUŞTU



PKK'lı terörist, terör operasyonları nedeniyle örgütün büyük sıkıntı yaşadığını anlattı.



Doğu ve Güneydoğu'da, başta Kato ve Tendürek Dağları ile Diyarbakır'ın 6 ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Kırsaldaki operasyonlar nedeniyle sıkışan terör örgütüne katılım da minimum hale getirildi.



Bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta başlatılan, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nda dün bir terörist yakalandı.







Güvenlik güçlerince, zor arazi şartlarına rağmen başarılı şekilde gerçekleştirilen operasyonlar dolayısıyla örgütün düştüğü zor durum PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı.



PKK'lı terörist, ailesinin okuması için her türlü fedakarlığı yaptığını ancak üniversite okurken vaatlerle kandırılarak örgüte katıldığını söyledi.



Suriye'de memur olma vaadiyle kandırıldığını dile getiren terörist, şöyle konuştu:



"'Seni orada memur yapacağız.' diye kandırdılar. 'Okulda ya da posta memuru olacaksın.' dediler. Çoğu kez teslim olmak istiyordum ama 'Teslim olursanız asker sizi döver, hiç aklınıza gelmeyecek işkenceleri yapar. Sizi aylarca tek hücreli yerde tutar.' diyorlardı. Bunlar devlete sığınmaları engelliyordu."







Bir yıldır katılım yok



Operasyonlardaki kararlılık nedeniyle sıkışan terör örgütüne katılımın sona erdiğini vurgulayan terörist, "Bir sene önce örgüte katılım tek tük vardı. Şimdi hiç yok, bir sene oldu, katılım sıfır. Hiç katılanı görmedim. Gençleri kandıramıyor artık, gençler akıllanmış." ifadelerini kullandı.



Terörist, örgüte katılımı özendirmek için çeşitli yalanlarla gençlerin kandırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"'Orada dilediğin gibi yaşayacaksın, özgürlük var orada, dağda. Öyle anlatıyorlardı. Biz de öyle hayal ediyorduk. Dağda da kalınca öyle bir şey olmadığını gördük. Anlattıkları gibi değilmiş, bir düzen, sistem, yaşam... Hayal ettikleri ya da anlattıkları gibi değilmiş. O kadar vicdansızlar, o kadar caniler, görüyorsunuz, halim ortadadır. Terörist oldum, beni bu hale onlar soktu."







Halk, örgütü istemiyor



Bölge halkının terör örgütü PKK'ya karşı artık tavır aldığını dile getiren terörist, şunları anlattı:



"Artık halk da yardım etmiyor. 10 köyde bir kişi kalmış ya da kalmamış. Bölgede halkın örgüte güveni çok çok azalmış, artık güvenmiyor. Gittiğimiz yerlerde hemen şikayet ediyorlar. Gittiğimiz çoğu yerde 10 dakika geçmeden keşif geliyor, ihbar ediliyoruz. Artık halk bizi istemiyor. Önceden bazı köylerde kalıyorduk ama artık kalamıyoruz, köylüler gidip şikayet ediyor. Artık hem halk istemiyor hem de devlet çok güçlenmiş, örgüt bitme noktasına gelmiş."



Kenevir ekilmediği için geliri kesildi



Terörist, örgütün uyuşturucu ekiminden ve satışından büyük gelir elde ettiğini söyledi.



Kırsaldaki operasyonlar yüzünden bu yıl ekim yapılamadığını belirten terörist, "Kenevir ekiminden örgüt de 'vergi' adı altında para alıyordu. Artık alamaz oldu." diye konuştu.



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