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Terör örgütü propagandası yapanlara ceza

Aydın'da terör örgütü PKK propagandası yapan iki kişi 5 yıl 7 ay, bir kişi ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Terör örgütü propagandası yapanlara ceza

 Aydın'da terör örgütü PKK propagandası yapan iki kişi 5 yıl 7 ay, bir kişi ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar F.A, ve A.D ve avukatları katıldı.

Sanıkların ifadelerinin ardından avukatlar da savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, "PKK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan . ve A.D'ye 5 yıl 7 ay 15 gün, F.A'ya ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk propagandası #hapis cezası #aydın
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