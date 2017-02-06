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Terör örgütü TKP ML-TİKKO'nun üst düzey yöneticisi yakalandı

TKP ML-TİKKO üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü TKP ML-TİKKO'nun üst düzey yöneticisi yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü TKP ML-TİKKO üyesi olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen Ünal Y'nin Gebze ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Tunceli Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, teknik ve fiziki takibinin ardından gözaltına alınan Ünal Y, Tunceli'ye gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tkp ml tikko #kocaeli #tunceli
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