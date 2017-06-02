Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Tunceli'de düzenlediği operasyonlarda bölücü terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve mağarada arama yapıldı. Aramalarda mağara içerisinde, daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedine ulaşıldı. Açıklamada, "Şırnak/Beytüşşebap’ta devam eden operasyonda tespit edilen dokuz adet sığınak ve mağara içerisinde, daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist cesedi, üç MG-3 makineli tüfek, iki Biksi makinelı tüfek,19 tüp, iki el yapımı patlayıcı, 250 gr C-4 patlayıcı madde, dört akü, 620 kg gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" denildi



Ekipler, üç MG-3 makineli tüfek, iki biksi makineli tüfek,19 tüp, 2 el yapımı patlayıcı, 250 gram C-4 patlayıcı, 4 akü, 620 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirdi.



Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda ise tespit edilen bir sığınak içerisinde, 2 doçka uçaksavar makineli tüfek, bir zağros keskin nişancı tüfeği, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 biksi makineli tüfek, 3 RPG-7 roketatar bulundu.



Açıklamada, "Hakkâri/Yüksekova’da, devam eden operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde, iki adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, bir adet Zağros keskin nişancı tüfeği, iki adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, üç adet Biksi makineli tüfek, üç adet RPG-7 roketatar, bir adet av tüfeği, 43 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3.000 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 adet Doçka mühimmatı, 200 adet Biksi makineli tüfek fişeği, altı adet gece görüş gözlüğü, iki adet keskin nişancı dürbünü ve altı adet telsiz ele geçirilmiştir" denildi









Bir terörist teslim oldu



Yüksekova'da ayrıca arazi aramasında tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Aramalarda ayrıca 43 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 bin Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 doçka mühimmatı, 200 biksi makineli tüfek fişeği, 6 gece görüş gözlüğü, 2 keskin nişancı dürbünü ve 6 telsiz ele geçirildi.



Diyarbakır Lice ve Hani'de devam eden operasyonda bir sığınak içerisinde ise 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı ve bir el telsizi ele geçirilirken, tespit edilen 52 bin 642 kök kenevir imha edildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.





Açıklamada, "Diyarbakır/Lice-Hani’de devam eden operasyonda tespit edilen bir sığnak içerisinde, 400 kg amonyum nitrat, iki adet el yapımı patlayıcı ve bir adet el telsizi ele geçirilmiş, tespit edilen 52.642 kök kenevir imha edilmiş, üç iş birlikçi şahıs yakalanmıştır" bilgisine yer verildi.









Tunceli merkezde de arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 4 anti personel mayını ile 50 biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.



Hatay'ın Hassa ilçesinde ise Suriye'nin Afrin bölgesinden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.