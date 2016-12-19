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Terör saldırılarına tepkiler sürüyor

Kayseri ve İstanbul'da yaşanan terör saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, sokaklara çıktı, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Terör saldırılarına tepkiler sürüyor
Tekirdağ'da vatandaşlar, Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırılarına tepki amacıyla "Şehide Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi. 

Köprübaşı Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, ellerindeki döviz ve bayraklarla teröre karşı slogan attı. 

Antalya'da ise Rusya Antalya Başkonsolosluğu yetkilileriyle, ilçe protokolu teröre karşı dostluk maçı yaptı.

Maç öncesi oyuncular, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu. 

Teröre tepkilerin bir başka adresi Balıkesir oldu.

Bandırma'da bir araya gelen 2 bin kişi terör saldırılarını kınadı. 



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