Terör saldırılarına tepkiler sürüyor

Tekirdağ'da vatandaşlar, Kayseri ve İstanbul'daki terör saldırılarına tepki amacıyla "Şehide Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.
Köprübaşı Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, ellerindeki döviz ve bayraklarla teröre karşı slogan attı.
Antalya'da ise Rusya Antalya Başkonsolosluğu yetkilileriyle, ilçe protokolu teröre karşı dostluk maçı yaptı.
Maç öncesi oyuncular, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu.
Teröre tepkilerin bir başka adresi Balıkesir oldu.
Bandırma'da bir araya gelen 2 bin kişi terör saldırılarını kınadı.
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.