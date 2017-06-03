Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlerin yola döşediği basma düzenekli EYP'nin patlaması sonucu 4 koyun telef oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlerin yola döşediği basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 koyun telef oldu.



İlçe merkezine bağlı Kört mevkisinde çoban tarafından otlatılan koyunlardan biri, terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerine yönelik yola tuzakladığı değerlendirilen basma düzenekli EYP'ye bastı. EYP'nin infilak etmesi sonucu 4 koyun telef oldu.



Patlamanın ardından güvenlik güçlerince teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede operasyon başlatıldı.



Operasyonda arazi taraması yapan güvenlik güçleri, bölgedeki bir telefon vericisinin de teröristlerce yakılmaya çalışıldığını belirledi.



Güvenlik güçlerinin teröristleri arama çalışmasının sürdüğü, telef olan koyunların sahibinin de zararının karşılanması için ilgili birimlerce çalışma başlattığı öğrenildi.