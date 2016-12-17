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Terörle mücadele operasyonları

- Şanlıurfa ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı

Terörle mücadele operasyonları

ANKARA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi ile Kars'ın Digor ilçesinde yürütülen operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü dört çuvalda 5 bin 600 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. Operasyonda, bir av tüfeği ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Etiketler; #genelkurmay başkanlığı #kars #şanlıurfa
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